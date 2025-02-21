Лукашенко не исключил попыток США в процессе переговоров столкнуть Россию и КНР

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что абсолютно погружен в переговоры России и США по ситуации на Украине, и предполагает, что американцы попробуют политически столкнуть россиян и китайцев. Его слова приводит его пресс-служба.

"Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это, потому что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее. Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами", - сказал он.

По его мнению, именно "этого россиянам допустить нельзя".

Лукашенко также предположил, что в случае, если США и Россия договорятся, а на российский рынок вернутся иностранные компании - американские и европейские, белорусам будет сложнее экономически с ними конкурировать, "но продовольствие будет нужно всем".