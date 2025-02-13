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Президент США намерен обсудить с Китаем и РФ сокращение оборонных бюджетов на 50%

Он также планирует обсудить с Пекином и Москвой сокращение ядерных арсеналов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с китайской и российской стороной вопрос сокращения оборонных бюджетов, сообщает в четверг Bloomberg.

"Я хочу сказать председателю КНР Си Цзиньпину и президенту России Владимиру Путину: давайте сократим оборонный бюджет наполовину", - приводит агентство слова американского лидера.

Кроме того, он намерен провести встречу с представителями России и Китая по теме уменьшения ядерных арсеналов.

Трамп также заявил, что может ввести пошлины в размере 100% на товары из стран БРИКС, если они будут предпринимать действия, угрожающие доллару. В ближайшее время он встретится с одним из участников БРИКС - премьером Индии Нарендрой Моди.

Дональд Трамп США Китай РФ
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