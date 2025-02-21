Министр финансов США намерен призвать Китай переориентировать экономику

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в пятницу проведет ознакомительный телефонный разговор с китайским коллегой, в котором намерен повторить призывы Вашингтона переориентировать китайскую экономику на внутреннее потребление.

"На самом деле это будет всего лишь вводный разговор. Но по мере продвижения вперед китайцам необходимо переориентировать свою экономику в пользу потребления. Они подавляют потребителя в пользу бизнес-сообщества", - сказал министр в интервью Bloomberg Television.

В то же врем, по его словам, его "первым сообщением" китайцам будет то, что "мы хотим работать вместе" и что "мы действительно хотим положить конец" притоку ингредиентов-прекурсоров для фентанила из Китая.

Бессент не назвал, кто будет его собеседником с китайской стороны. Его предшественница на посту главы Минфина Джанет Йеллен как правило вела переговоры и встречалась с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.