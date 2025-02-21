NYT сообщила, что власти США допускают частичное смягчение санкций против РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заверил европейских союзников, что Вашингтон не отменит антироссийские санкции, пока не будет значительных изменений в политике Москвы, при этом не исключил частичного смягчения ограничительных мер, сообщает в пятницу газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Рубио в ходе телефонного разговора с рядом европейских дипломатов отметил, что санкции останутся в силе, пока не будет "значительного изменения в поведении Москвы".

При этом, он не исключил частичного смягчения ограничений, "если Россия начнет делать шаги, которых добивается американская администрация".

Кроме того, как отмечает The New York Times, госсекретарь заявил своим коллегам, что Вашингтон "не планирует навязывать Украине и Европе условия какого-либо двустороннего соглашения с Россией".

Между тем, ранее Рубио говорил, что на прошедших в Эр-Рияде переговорах представителей США и России снятие санкций и территориальные вопросы не обсуждались.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между представителями США и РФ в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса.