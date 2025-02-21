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Рубио сообщил, что в Эр-Рияде не обсуждалось снятие санкций с России и вопросы территорий

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - На переговорах в Эр-Рияде делегации России и США не обсуждали отмену российских санкций и вопросы принадлежности территорий, сообщил журналистке Кэтрин Херридж госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, переговоры в Саудовской Аравии были посвящены обсуждению перспектив мирного процесса на Украине.

"Мы не вели переговоров по деталям, включая территориальные вопросы", - добавил он.

Что касается санкций, он напомнил, что у Евросоюза есть свой набор санкций против России.

"Даже если мы отменим все наши санкции, а это не обсуждалось, европейцам придется отменить санкции. Чтобы что-то стало возможным, европейцы тоже должны будут снять санкции. Так что в какой-то момент с ними со всеми придется посоветоваться, но пока мы еще не на этой стадии", - отметил госсекретарь США.

По его словам, США продолжают консультации с европейскими союзниками и Киевом.

"Украинцы знают наши намерения, мы обсуждаем все с ними на регулярной основе", - подчеркнул Рубио.

Марко Рубио США Эр-Рияд Украина Евросоюз
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