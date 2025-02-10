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Литва попросит у ЕС до 34 млн евро на защиту подводных кабелей на Балтике

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Литве необходимо до 34 млн евро для защиты подводных кабелей, проходящих по дну Балтийского моря, финансирование планируется привлечь со стороны Евросоюза, сообщает литовская телерадиокомпании LRT со ссылкой на премьер-министра страны Гинтаутаса Палуцкаса.

По словам Палуцкаса, на физическую и технологическую защиту подводной инфраструктуры только Литве нужно 32-34 млн евро. Он отметил, что государство готово финансировать необходимые мероприятия "за счет собственных средств, если мы затем сможем их покрыть или вернуть их себе из европейских фондов".

О том, что Литва будет добиваться включения в предстоящий бюджет ЕС на 2028-2034 годы финансирования защиты кабелей в Балтийском море, ранее говорил советник президента Гитанаса Науседы Рамунас Дилба.

Вопрос защиты подводной инфраструктуры в Балтийском море вновь стал актуален после ряда инцидентов в декабре, когда из-за повреждения был отключен кабель постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией. Также были повреждены несколько кабелей связи между этими странами. По подозрению в повреждении кабелей был задержан нефтяной танкер Eagle S под флагом островов Кука. Расследование инцидента ведут власти Финляндии.

В Хельсинки 14 января состоялся саммит балтийских стран НАТО - Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии - для обсуждения вопросов безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море. После саммита было объявлено о новой операции альянса Baltic Sentry по усилению присутствия в Балтийском море. Она рассчитана на 90 дней с возможностью продления.

Евросоюз Литва НАТО Baltic Sentry Балтийское море
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