Разрыв подводного кабеля произошел в Балтийском море у острова Готланд

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Балтийском море выявлен очередной случай повреждения кабеля, сообщает в пятницу портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Кабель оборвался у берегов острова Готланд в четверг, информирует Yle со ссылкой на шведскую береговую охрану и СМИ Швеции.

Речь идет о кабеле C-Lion 1 между Финляндией и Германией, предполагаемый обрыв произошел в исключительной экономической зоне Швеции.

Вооруженные силы страны также получили информацию о возможном обрыве кабеля в Балтийском море.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что знает о сообщениях СМИ о возможном новом обрыве кабеля в Балтийском море. "Правительство постоянно информируется соответствующими органами, которые расследуют случившееся", - написал он на своей странице в соцсети Х.

"Мы очень серьезно относимся ко всей информации о возможных повреждениях инфраструктуры в Балтийском море. Как я уже говорил ранее, их нужно рассматривать в свете серьезной ситуации с безопасностью", - отмечает премьер.

Между тем, сообщается, что прокуратура Швеции приступила к предварительному расследованию при содействии береговой охраны. Береговая охрана направила корабль на место происшествия.

Подводный кабель C-Lion1 длиной около 1200 километров компании Cinia Oy в последний раз был поврежден в ночь с 17 на 18 ноября, также в исключительно экономической зоне Швеции. Это единственный подводный кабель, который идет напрямую из Финляндии в Центральную Европу, и единственный, который проложен по тому же маршруту, что и российский газопровод "Северный поток". Расстояние между ними составляет несколько сотен метров.

Подводный кабель C-Lion1 введен в эксплуатацию в 2016 году.

Подобные инциденты с обрывом подводных кабелей происходят с ноября прошлого года.