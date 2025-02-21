Поиск

Разрыв подводного кабеля произошел в Балтийском море у острова Готланд

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Балтийском море выявлен очередной случай повреждения кабеля, сообщает в пятницу портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Кабель оборвался у берегов острова Готланд в четверг, информирует Yle со ссылкой на шведскую береговую охрану и СМИ Швеции.

Речь идет о кабеле C-Lion 1 между Финляндией и Германией, предполагаемый обрыв произошел в исключительной экономической зоне Швеции.

Вооруженные силы страны также получили информацию о возможном обрыве кабеля в Балтийском море.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что знает о сообщениях СМИ о возможном новом обрыве кабеля в Балтийском море. "Правительство постоянно информируется соответствующими органами, которые расследуют случившееся", - написал он на своей странице в соцсети Х.

"Мы очень серьезно относимся ко всей информации о возможных повреждениях инфраструктуры в Балтийском море. Как я уже говорил ранее, их нужно рассматривать в свете серьезной ситуации с безопасностью", - отмечает премьер.

Между тем, сообщается, что прокуратура Швеции приступила к предварительному расследованию при содействии береговой охраны. Береговая охрана направила корабль на место происшествия.

Подводный кабель C-Lion1 длиной около 1200 километров компании Cinia Oy в последний раз был поврежден в ночь с 17 на 18 ноября, также в исключительно экономической зоне Швеции. Это единственный подводный кабель, который идет напрямую из Финляндии в Центральную Европу, и единственный, который проложен по тому же маршруту, что и российский газопровод "Северный поток". Расстояние между ними составляет несколько сотен метров.

Подводный кабель C-Lion1 введен в эксплуатацию в 2016 году.

Подобные инциденты с обрывом подводных кабелей происходят с ноября прошлого года.

Готланд Швеция Балтийское море Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Эр-Рияде Россия не ставила вопрос об отводе инфраструктуры НАТО с востока Европы

Сенаторы-республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН

Сенаторы-республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН

Референдум о принятии новой Конституции Армении состоится в 2026 году

Референдум о принятии новой Конституции Армении состоится в 2026 году

Brent подешевела до $76,38 за баррель

Рубио заявил, что США должны поддерживать контакт с РФ независимо от своего отношения к ней

Рубио заявил, что США должны поддерживать контакт с РФ независимо от своего отношения к ней

Что случилось этой ночью: пятница, 21 февраля

Трамп планирует уволить руководство почтовой службы США и сделать агентство частью Минторга

США выступили против использования в заявлении G7 термина "агрессор" в отношении РФ

Президент ЮАР заявил, что продолжит сотрудничество с Россией

Сенат США проголосовал за назначение Кэша Пателя на должность директора ФБР

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2179 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне41 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5889 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });