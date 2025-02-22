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Трамп считает, что США скоро подпишут с Украиной соглашение о редкоземельных металлах

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU -Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на подписание в скором времени соглашения между Вашингтоном и Киевом о редкоземельных металлах.

"Мы довольно близки к этому моменту. Думаю, украинцы хотят этого", - сказал он журналистам в Белом доме, говоря о таком соглашении.

"Надеюсь, это произойдет в сравнительно скором времени", - добавил Трамп.

Ранее в феврале такое соглашение предложил подписать министр финансов США Скотт Бессент во время визита в Киев. Однако украинская сторона тогда отказалась сделать это. Соглашение предусматривало, что США в дальнейшем будут оказывать помощь Украине в обмен на доступ к украинским месторождениям редкоземельных металлов.

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