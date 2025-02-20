США передали Киеву новую версию соглашения по редкоземельным металлам

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - США направили украинским властям измененный вариант соглашения по редкоземельным металлам, сообщает в четверг Axios со ссылкой на источники.

"Украинский чиновник, чиновник США и три источника заявили Axios, что администрация президента США Дональда Трампа выдала Украине "улучшенный" черновик соглашения двух государств по редкоземельным металлам после того, как отказ президента Украины Владимира Зеленского принять его первую версию вызвал ярость Трампа", - информирует портал.

По словам источников, теперь подписание соглашения выглядит более правдоподобным. Один собеседник Axios отмечал, что советники убеждали Зеленского подписать обновленную версию договора, чтобы избежать дальнейшего конфликта с Трампом, а также чтобы американский президент имел возможность оправдать дальнейшую помощь США Украине.

Источники отметили, что за последние дни стороны продолжили переговоры, и США учли некоторые причины для беспокойства Киева. Так, США убрали параграф, согласно которому надзор за исполнением соглашения находился бы в введении суда в Нью-Йорке.

В четверг американский министр финансов Скотт Бессент сказал, что Зеленский обещал подписать ранее в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности соглашение с США по добыче на Украине редких минералов, но не сделал этого.

Позднее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что президенту Зеленскому следует вернуться к обсуждению соглашения с Вашингтоном по редкоземельным металлам.

По словам Уолца, соглашение - "историческая возможность" для Киева, а лучший вариант для обеспечения будущего и безопасности Украины - долгосрочные американские инвестиции.