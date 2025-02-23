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Нетаньяху отложил освобождение палестинских заключенных

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Израиль на неопределенный срок отложил освобождение палестинских заключенных, которые должны были быть отпущены в субботу в соответствии с соглашением с группировкой ХАМАС, сообщила The Times of Israel.

"В свете неоднократных нарушений со стороны ХАМАС, включая церемонии, унижающие достоинство наших заложников, и циничное использование наших заложников в пропагандистских целях, было принято решение отложить освобождение террористов, запланированное на вчерашний день, до тех пор, пока не будет гарантировано следующее освобождение заложников без унизительных церемоний", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Газета отмечает, что это решение было принято после того, как ХАМАС провел в субботу церемонию освобождения пяти еврейских заложников, "заставив двух все еще находящихся в плену израильтян записать пропагандистское видео".

Издание пишет, что это заявление может спровоцировать выход Израиля из соглашения о прекращении огня после освобождения 25 живых заложников и передачи тел еще четырех человек. Еще 63 человека все еще находятся в Газе, и по меньшей мере два десятка из них все еще живы.

The Times of Israel добавляет, что в настоящее время нет никаких договоренностей об очередном освобождении живых заложников, кроме рамочного соглашения, детали которого еще предстоит обсудить, и "будущее которого остается под большим вопросом".

Хроника 07 октября 2023 года – 23 февраля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Израиль Биньямин Нетаньяху
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