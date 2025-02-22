Палестинские группировки отпустили шесть израильских заложников из Газы

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Палестинские военизированные группировки в секторе Газа освободили шестерых израильских заложников, сообщает в субботу The Times of Israel.

Все шесть заложников - мужчины. Сначала их передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста в городе Рафах и в лагере для перемещенных лиц Нусейрат, а затем - израильским военным. Далее освобожденных людей перевезли в Израиль.

В обмен на шесть заложников Израиль позже в субботу освободит из тюрем около 600 палестинских заключенных.

Предполагается, что на следующей неделе палестинская сторона вернет Израилю тела четырех погибших заложников, после чего завершится первая фаза перемирия между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сторонам предстоит согласовать детали второй фазы, во время которой палестинцы должны будут освободить всех остающихся в Газе заложников.

Затем предполагается проведение третьей фазы перемирия, предусматривающей, в частности, вывод израильских войск из Газы. При этом израильское руководство предупреждало, что сохраняет за собой право, если это потребуется, не проводить остающиеся две фазы перемирия и вместо этого - возобновить боевые действия против ХАМАС.