Лидер "Зеленых" заявил, что партия потеряла голоса из-за готовности к переговорам с ХДС/ХСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Сопредседатель "Зеленых" и вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает результат партии достаточно успешным, но отмечает, что можно было набрать больше голосов.

"Другие партии правящей коалиции действительно получили по шее, но не мы", - сказал Хабек в эфире телеканала ZDF, добавив, что результат "Зеленых" нельзя назвать "суперуспешным".

Он объяснил не самый хороший результат "Зеленых" тем, что партия заявляла о готовности к переговорам с ХДС/ХСС. "Мы потеряли два-три процента левых, потому что приняли это решение", - считает Хабек.

Согласно последним результатам экзитполов, проведенных немецким телеканалом ARD, "Зеленые" занимают четвертое место, набрав 12,7% голосов. На третьем месте Социально-демократическая партия уходящего в отставку канцлера Олафа Шольца с рекордно низким показателем в 16,2%, на втором - ультраправая "Альтернатива для Германии" с 20,2%. Лидирует по-прежнему альянс Христианско-демократического союза и Христианско-социально союза Фридриха Мерца с результатом 28,8%. Однако партия все еще не достигла целевого показателя в 30%.