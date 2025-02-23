Политолог Рар считает, что выборы в Бундестаг не улучшат отношения ФРГ с РФ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - К власти в Германии придет, скорее всего, коалиция во главе с блоком христианских партий ХДС/ХСС, в качестве младшего партнера в будущее правительство войдут социал-демократы, считает немецкий политический аналитик Александр Рар.

"На данный момент можно констатировать, что будущим канцлером станет Мерц (Фридрих Мерц, лидер христианских демократов - ИФ), а Шольц уйдет в отставку. Править ХДС/ХСС может только с СДПГ, но даже этого может не хватить, и тогда Мерцу придется создавать "тройственный союз", и кроме социал-демократов взять в коалицию зеленых или свободных демократов", - сказал Рар в воскресенье "Интерфаксу", комментируя предварительные итоги выборов в бундестаг.

"С Россией отношения быстро улучшаться не будут. Наоборот, Мерц усилит поддержку Украины. Лидер ХДС уже говорил, что будет укреплять Европу, и, если нужно, Германия вместе с другими либеральными силами в Европе, в частности, с Англией и Францией, пойдет в оппозицию даже Трампу и его политике сближения с Москвой", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, следует ожидать, что со стороны социал-демократов первой фигурой в коалиционных переговорах с ХДС/ХСС станет Борис Писториус, занимающий пост министра обороны в правительстве Олафа Шольца.

"В СДПГ сейчас произойдут серьезные перемены, наверно полетит вся нынешняя верхушка партии. Новый "сильный политик" там - Борис Писториус, который, по всей видимости, станет в вице-канцлером, если будет коалиция с блоком христианских партий", - сказал Рар.