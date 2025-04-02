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ЕСПЧ запросил у Финляндии объяснений по поводу закрытия границы с РФ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запросил у правительства Финляндии объяснений по поводу закрытия границы с Россией.

"С жалобой на закрытие границы с РФ обратились в ЕСПЧ девять человек с русскими корнями, проживающих в Финляндии. По их мнению, закрытие восточной границы нарушает их права человека, так как поездки между странами были важной частью их жизни", - сообщает в среду портал телерадиовещания Yle.

Изначально заявители обратились в Верховный административный суд Финляндии, однако в марте 2024 года суд решил оставить жалобу без рассмотрения. Суд постановил, что решение о закрытии границы не было направлено конкретно против кого-либо из заявителей, а ограничения касались всех лиц, пересекающих сухопутную границу между двумя странами.

После этого жалобщики обратились в ЕСПЧ.

Финляндия должна дать ответ ЕСПЧ в течение 16 недель или в июле 2025 года.

Граница между Финляндией и Россией была закрыта решением правительства в ноябре 2023 года. Причиной стала так называемая инструментализированная миграция, когда граждане третьих стран пытались попасть из РФ в Финляндию, чтобы запросить убежище. По мнению финского правительства, это была гибридная операция со стороны России.

Закрытие границы было объявлено временной мерой, однако срок закрытия несколько раз продлевался.

В апреле 2024 года правительство сообщило, что оставит закрытой границу с Россией "вплоть до дальнейшего уведомления" и первые лица государства после этого неоднократно заявляли, что открывать границу пока не планируется.

ЕСПЧ Финляндия
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