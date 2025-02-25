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Белый дом разрешил игнорировать требование об отчетах чиновников о проделанной работе

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа сообщила руководителям федеральных ведомств, что они могут игнорировать указ об увольнении сотрудников, которые не присылают краткие отчеты о своей работе за неделю, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

"Управление кадровой службы (ОРМ) специальной запиской уведомило, что служащие должны отреагировать, но добавило, что руководители ведомств могут исключить персонал из этого списка по своему усмотрению, но должны проинформировать OPM о категориях исключенных сотрудников и причинах исключения", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что "решение о том, какие действия предпринимать, остается за руководством агентства".

Как сообщалось, американский миллиардер Илон Маск, который возглавляет департамент эффективности правительства (DOGE), потребовал от федеральных служащих отчитаться о проделанной ими за неделю работе по электронной почте, пригрозив увольнением.

Инициатива Маска последовала за требованием президента США Дональда Трампа активизировать работу DOGE, сделав ее "более агрессивной".

Телеканал NBC сообщал, что директор ФБР Кэш Патель приказал сотрудникам не отвечать на это электронное письмо. С аналогичным требованием выступили Агентство национальной безопасности и Государственный департамент. Министерство обороны США сообщило своим сотрудникам, что только оно несет ответственность за "проверку эффективности работы своего персонала" и будет проводить проверки сотрудников "в соответствии со своими собственными процедурами".

Два крупнейших профсоюза, представляющих работников федерального уровня, - Американская федерация государственных служащих (AFGE) и Национальный профсоюз работников казначейства (NTEU) - предложили не отвечать на письмо "ни пока, ни вообще".

США Белый дом OPM DOGE
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