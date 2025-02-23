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Департамент Маска вводит отчетность федеральных служащих о проделанной работе

Департамент Маска вводит отчетность федеральных служащих о проделанной работе
Илон Маск
Фото: Pool/ABACA/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Илон Маск, который возглавляет департамент эффективности правительства (DOGE), потребовал от федеральных служащих отчитываться о проделанной ими за неделю работе по электронной почте.

"В соответствии с указаниями президента все федеральные служащие вскоре получат электронное письмо с просьбой отчитаться, что они сделали на прошлой неделе. Отсутствие ответа будет расцениваться как увольнение", - написал он в социальных сетях.

Инициатива Маска последовала за требованием президента США Дональда Трампа активизировать работу департамента.

"Илон отлично справляется с работой. Но мне бы хотелось, чтобы он начал действовать агрессивнее. Помните: нам нужно спасти нашу страну, а затем - сделать ее более процветающей, чем когда бы то ни было", - написал Трамп в соцсетях.

DOGE занимается оптимизацией работы федерального правительства США. В частности, пристальное внимание уделяется выявлению нерациональных расходов.

Илон Маск США Дональд Трамп
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