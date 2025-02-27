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Трамп подписал указ о сокращении расходов для федеральных ведомств

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, в котором содержатся новые инструкции о сокращении расходов для федеральных ведомств.

Как отмечается в указе, текст которого публикует Белый дом, он "вводит изменения в федеральные расходы на контракты, гранты и займы, чтобы обеспечить прозрачность государственных расходов и подотчетность государственных служащих перед американской общественностью".

Так, согласно указу, сотрудники должны предоставлять обоснования для поездок, финансируемых из федерального бюджета, для участия в конференциях "или других несущественных целях".

Указ также требует, чтобы ведомства сотрудничали с командой департамента эффективности правительства (DOGE) для расторжения или изменения любых контрактов, которые были сочтены ненужными.

"Каждый руководитель ведомства должен оказывать содействие руководству команды DOGE в рамках создания централизованной технологической системы внутри ведомства по бесперебойной регистрации каждого платежа по контрактам и грантам, а также краткое письменное обоснование каждого платежа, подписанного сотрудником, одобрившим выплату", - говорится в указе.

В приказе также указано, что все кредитные карты, которыми владеют сотрудники ведомств, будут заблокированы на 30 дней.

"За исключением любых кредитных карт, которыми владеют сотрудники, участвующие в оказании помощи при стихийных бедствиях, или сборов, связанных с использованием таких кредитных карт сотрудниками для получения пособий по ликвидации последствий стихийных бедствий", - уточняется в указе.

Помимо прочего, приказ предписывает Управлению общих служб (GSA) разработать план по продаже любой недвижимости, которая больше не нужна.

"В течение 60 дней с даты издания настоящего приказа администратор Управления общих служб должен представить (...) план распоряжения недвижимостью, находящейся в государственной собственности, которая, по мнению ведомства, больше не нужна", - отмечается в указе.

Дональд Трамп США Белый дом DOGE
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