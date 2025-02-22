Трамп призвал Маска агрессивнее работать над повышением эффективности правительства

Илон Маск Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Возглавляемый миллиардером Илоном Маском департамент эффективности правительства (DOGE) должен активизировать работу, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"Илон отлично справляется с работой. Но мне бы хотелось, чтобы он начал действовать агрессивнее. Помните: нам нужно спасти нашу страну, а затем - сделать ее более процветающей, чем когда бы то ни было", - написал он в соцсети Truth Social.

Департамент занимается оптимизацией работы федерального правительства США. В частности, пристальное внимание он уделяет выявлению нерациональных расходов.

Ожидается, что, среди прочего, Маск и его сотрудники проведут оценку эффективности расходов Пентагона.