Поиск

Новая версия соглашения с США по редкоземельным металлам не гарантирует Киеву военную помощь

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - США вновь переработали проект договора с Киевом по редкоземельным металлам, он по-прежнему не подразумевает гарантий безопасности, а также не включает обязательств по предоставлению военной помощи Киеву, сообщает во вторник газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

"Это экономическое соглашение с Украиной, где не будет гарантий будущей помощи в войне. Оно не будет включать в себя никаких обязательств по размещению американского контингента в регионе", - передаёт издание слова официального представителя Белого дома.

Более ранний вариант соглашения от 21 февраля также не подразумевал гарантий безопасности, являющихся постоянным требованием властей Украины. Проект предусматривал, что Украина должна передавать США половину доходов от природных ресурсов, в том числе - от продажи редкоземельных металлов, нефти, газа. Также речь шла о доходах от работы портов и другой инфраструктуры. Средства должны были быть направлены в специальный фонд, в котором США имели бы стопроцентную долю. Белый дом назвал этот запрос компенсацией за уже оказанную Украине финансовую и военную помощь.

Обновлённая версия соглашения от 24 февраля, с которой ознакомилась NYT, больше не включает обязательство о предоставлении США доходов на $500 млрд от продажи природных ресурсов. Вместо этого говорится, что Киев уступит половину доходов от ресурсов в специальный фонд, где США будут иметь максимальное возможное по закону финансовое участие, но не полное. Фонд будет реинвестировать средства на Украину, хотя в документе не указано, под какой процент.

Также США обязуются оказывать долгосрочную поддержку экономическому развитию Украины.

Источники NYT уточнили, что условия соглашения не являются окончательными и могут измениться.

В понедельник президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Киев и Вашингтон подпишут соглашение о редкоземельных металлах в скором времени. Он не исключил визита на этой неделе президента Украины Владимира Зеленского для подписания с Вашингтоном соглашения.

США Украина Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Shell сообщила о росте мирового рынка СПГ в 2024 году всего на 3 млн тонн

Shell сообщила о росте мирового рынка СПГ в 2024 году всего на 3 млн тонн

В Кремле заявили, что приняли извинения Вучича за ошибочное голосование в ООН

В Кремле заявили, что приняли извинения Вучича за ошибочное голосование в ООН

Bloomberg сообщил, что Индонезия вскоре отменит запрет на продажу iPhone 16

Bloomberg сообщил, что Индонезия вскоре отменит запрет на продажу iPhone 16

Госсекретарь США призвал ООН вернуться к уставной миссии - положить конец войнам

В Белом доме выразили надежду на скорые встречи Трампа с Путиным и Зеленским

В Белом доме выразили надежду на скорые встречи Трампа с Путиным и Зеленским

Рубио заявил, что США обсудят с РФ ее шаги по разрешению конфликта на Украине

Что случилось этой ночью: вторник, 25 февраля

Белый дом разрешил игнорировать требование об отчетах чиновников о проделанной работе

Белый дом разрешил игнорировать требование об отчетах чиновников о проделанной работе

Полицейские в Марселе задержали двух подозреваемых в нападении на консульство РФ

Трамп заявил, что конфликт на Украине может быть урегулирован в течение нескольких недель

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5907 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне44 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });