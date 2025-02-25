Новая версия соглашения с США по редкоземельным металлам не гарантирует Киеву военную помощь

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - США вновь переработали проект договора с Киевом по редкоземельным металлам, он по-прежнему не подразумевает гарантий безопасности, а также не включает обязательств по предоставлению военной помощи Киеву, сообщает во вторник газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

"Это экономическое соглашение с Украиной, где не будет гарантий будущей помощи в войне. Оно не будет включать в себя никаких обязательств по размещению американского контингента в регионе", - передаёт издание слова официального представителя Белого дома.

Более ранний вариант соглашения от 21 февраля также не подразумевал гарантий безопасности, являющихся постоянным требованием властей Украины. Проект предусматривал, что Украина должна передавать США половину доходов от природных ресурсов, в том числе - от продажи редкоземельных металлов, нефти, газа. Также речь шла о доходах от работы портов и другой инфраструктуры. Средства должны были быть направлены в специальный фонд, в котором США имели бы стопроцентную долю. Белый дом назвал этот запрос компенсацией за уже оказанную Украине финансовую и военную помощь.

Обновлённая версия соглашения от 24 февраля, с которой ознакомилась NYT, больше не включает обязательство о предоставлении США доходов на $500 млрд от продажи природных ресурсов. Вместо этого говорится, что Киев уступит половину доходов от ресурсов в специальный фонд, где США будут иметь максимальное возможное по закону финансовое участие, но не полное. Фонд будет реинвестировать средства на Украину, хотя в документе не указано, под какой процент.

Также США обязуются оказывать долгосрочную поддержку экономическому развитию Украины.

Источники NYT уточнили, что условия соглашения не являются окончательными и могут измениться.

В понедельник президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Киев и Вашингтон подпишут соглашение о редкоземельных металлах в скором времени. Он не исключил визита на этой неделе президента Украины Владимира Зеленского для подписания с Вашингтоном соглашения.