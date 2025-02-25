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ЕС предложил Украине соглашение по редкоземельным металлам

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ЕС предлагает Украине взаимовыгодное соглашение о добыче редкоземельных металлов, сообщает издание Politico со ссылкой на слова исполнительного зампреда Еврокомиссии (ЕК) Стефана Сежурне.

"21 из 30 важнейших ресурсов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнёрства", - сказал Сежурне.

По его словам, он уже проинформировал о предложении украинских чиновников. Сежурне подчеркнул, что Брюссель никогда бы не стал навязывать Киеву соглашение, которое не несло бы выгоду обеим сторонам.

В понедельник президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Киев и Вашингтон подпишут соглашение о редкоземельных металлах в скором времени. Он не исключил визита в Соединенные Штаты на этой неделе президента Украины Владимира Зеленского для подписания с Вашингтоном соглашения.

Дональд Трамп Украина США ЕС Еврокомиссия
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