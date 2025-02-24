Трамп надеется на скорое подписание соглашения с Киевом о редкоземельных металлах

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил надежду, что Киев и Вашингтон в скором времени подпишут соглашение о редкоземельных металлах.

"Я отметил важность чрезвычайно необходимого соглашения о важнейших минералах и редкоземельных металлах между США и Украиной, которое, мы надеемся, будет подписано очень скоро", - написал Трамп в соцсети Truth Social о проведенных в понедельник переговорах с лидерами G7.

"Эта сделка (...) обеспечит возвращение американскому народу средств, после десятков миллиардов долларов и военного оборудования, отправленных на Украину, а также поможет экономическому росту Украины", - добавил американский лидер.