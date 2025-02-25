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В Москве опровергли сообщения о встрече с участием МИД РФ в Эр-Рияде

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Никаких встреч с участием представителей МИД РФ во вторник в Эр-Рияде не проходит, сообщили на Смоленской площади.

"С участием МИД никаких встреч в Эр-Рияде не проходит сегодня", - заявили журналистам в МИД России.

Ранее СМИ сообщили, что российская и американская делегации проведут во вторник второй раунд переговоров в Эр-Рияде.

Первый раунд переговоров прошел в столице Саудовской Аравии 18 февраля.

МИД РФ Эр-Рияд Саудовская Аравия
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