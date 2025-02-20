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Уолц заявил, что переговоры США и РФ в Эр-Рияде имели историческое значение

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил в четверг, что переговоры американской и российской делегации в Эр-Рияде 18 февраля стали поворотным историческим моментом.

"У нас только что прошли исторические переговоры при посредничестве наших друзей - Саудовской Аравии (...) впервые за целые годы мы сели за стол переговоров с россиянами и говорили на тему того, как проложить дорогу к миру", - заявил он на брифинге в Белом доме.

Он отметил, что старту диалога предшествовали серьезные меры по укреплению доверия между странами, связанные с освобождением заключенного в РФ Марка Фогеля.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. После них глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разговор с представителями США получился полезным, сторонам удалось не только слушать, но и слышать друг друга. Лавров отметил, что Россия и США договорились создавать условия для возобновления сотрудничества в различных областях.

США РФ Саудовская Аравия Эр-Рияд Майк Уолц
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