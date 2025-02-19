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В Польше считают, что граничащие с Россией страны не должны направлять солдат на Украину

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Граничащие с Россией страны, включая Польшу, не должны направлять свои военные контингенты на Украину, сказал телеканалу Polsat News польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Польша, безусловно, не отправляет и не будет отправлять войска на Украину... Ни одна страна, граничащая с Россией, не должна участвовать в потенциальной миссии по стабилизации на Украине, поскольку легко спровоцировать провокацию", - считает он.

Он отметил, что "польские вооруженные силы сталкиваются с другими вызовами", уточнив, что, в частности, Польша выступает "в роли логистического узла, через который поступает международная поддержка на Украину".

"Также продолжается миссия по обеспечению безопасности границы с Беларусью, в которой в настоящее время участвуют около 6 тысяч военнослужащих", - добавил министр.

"Мы должны обеспечить безопасность восточного фланга НАТО. Существует постоянный риск гибридных атак, и такие атаки действительно происходят", - отметил Косиняк-Камыш.

НАТО Польша Украина Владислав Косиняк-Камыш Минобороны Белоруссия
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