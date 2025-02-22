Поиск

Трамп может обсудить Украину с президентом Польши в субботу в Вашингтоне

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может в субботу на встрече в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой обсудить вопросы, связанные с украинским урегулированием, сообщает телеканал CBS со ссылкой на информированные источники.

"Ожидается, что президент Трамп встретится с президентом Польши Анджеем Дудой в субботу на фоне обсуждений вопросов, связанных с войной на Украине, согласно двум источникам, знакомым с планами", - говорится в сообщении.

В миреВашингтон заверил Варшаву, что не будет сокращать контингент ВС США в ПольшеЧитать подробнее

Дуда едет в США для участия в конференции консервативных политических действий, в ее кулуарах, как ожидается, он встретится с Трампом.

Телеканал отмечает, что польский президент в телефонном разговоре призвал президента Украины Владимира Зеленского на фоне консультаций Вашингтона и Москвы по украинскому урегулированию сохранять спокойствие и приверженность сотрудничеству с администрацией Трампа.

"Я верю(...), что добрая воля и честность лежат в основе переговорной стратегии США", - написал Дуда в своем посте в соцсети X.

В миреПрезидент Польши предложил создать в стране военную базу "Форт Трамп"Читать подробнее

Он добавил: "Я не сомневаюсь, что президент Трамп руководствуется глубоким чувством ответственности за глобальную стабильность и мир".

По данным CBS, Дуда также надеется получить от Трампа дополнительные заверения в том, что американские войска останутся в Польше. Ранее на этой неделе польский лидер встретился со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом, который заявил о намерении Вашингтона сократить численность американских сил в регионе.

Как сообщил госдеп США, госсекретарь Марко Рубио накануне встретился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и "подчеркнул решимость президента Трампа добиться окончательного прекращения конфликта на Украине".

США Дональд Трамп Польша Анджей Дуда Вашингтон встреча
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Британский премьер планирует в понедельник объявить о новом пакете помощи Киеву

Трамп считает, что США скоро подпишут с Украиной соглашение о редкоземельных металлах

Трамп не планирует визит в Россию 9 мая

Трамп не планирует визит в Россию 9 мая

Мерц призвал европейцев больше не полагаться на защиту США

Мерц призвал европейцев больше не полагаться на защиту США

США в марте запустят телескоп для изучения возникновения Вселенной

США в марте запустят телескоп для изучения возникновения Вселенной

Что произошло за день: пятница, 21 февраля

Трамп заявил, что встречи по Украине можно проводить без Зеленского

Трамп заявил, что встречи по Украине можно проводить без Зеленского

Axios узнал о продолжении обсуждения США и Украиной соглашения по редкоземельным металлам

Оформление шенгенских виз для россиян стоило в 2024 году 120-130 евро

FT узнала о планах Евросоюза заменить российские удобрения местным навозом

FT узнала о планах Евросоюза заменить российские удобрения местным навозом
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2181 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне41 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5890 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });