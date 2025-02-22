Трамп может обсудить Украину с президентом Польши в субботу в Вашингтоне

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может в субботу на встрече в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой обсудить вопросы, связанные с украинским урегулированием, сообщает телеканал CBS со ссылкой на информированные источники.

"Ожидается, что президент Трамп встретится с президентом Польши Анджеем Дудой в субботу на фоне обсуждений вопросов, связанных с войной на Украине, согласно двум источникам, знакомым с планами", - говорится в сообщении.

Дуда едет в США для участия в конференции консервативных политических действий, в ее кулуарах, как ожидается, он встретится с Трампом.

Телеканал отмечает, что польский президент в телефонном разговоре призвал президента Украины Владимира Зеленского на фоне консультаций Вашингтона и Москвы по украинскому урегулированию сохранять спокойствие и приверженность сотрудничеству с администрацией Трампа.

"Я верю(...), что добрая воля и честность лежат в основе переговорной стратегии США", - написал Дуда в своем посте в соцсети X.

Он добавил: "Я не сомневаюсь, что президент Трамп руководствуется глубоким чувством ответственности за глобальную стабильность и мир".

По данным CBS, Дуда также надеется получить от Трампа дополнительные заверения в том, что американские войска останутся в Польше. Ранее на этой неделе польский лидер встретился со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом, который заявил о намерении Вашингтона сократить численность американских сил в регионе.

Как сообщил госдеп США, госсекретарь Марко Рубио накануне встретился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и "подчеркнул решимость президента Трампа добиться окончательного прекращения конфликта на Украине".