В ЕК заявили, что ЕС договорился с Украиной о добыче полезных ископаемых еще в 2021 г.

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Исполнительный зампред Еврокомиссии (ЕК) Стефан Сежурне объявил о сотрудничестве с Украиной по добыче полезных ископаемых на основании меморандума о взаимопонимании 2021 года, речь не идет о конкуренции с США, сообщили в ЕК.

"Это не предложение. С 2021 года Европейский союз приступил к партнерству с Украиной по критически важным природным ископаемым. Это соглашение было оформлено меморандумом о взаимопонимании, подписанным четыре года назад (...). В нем речь идет не только об обеспечении снабжения Европейского союза такими ископаемыми, но также о взаимовыгодном для обеих сторон сотрудничестве", - заявил официальный представитель ЕК Тома Ренье во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Речь о сотрудничестве с Украиной, а не о вступлении в конкуренцию, в частности, с Соединенными Штатами", - уточнил пресс-секретарь.

По его словам, находясь накануне в Киеве, где прошло совместное заседание Еврокомиссии и правительства Украины, Сежурне во время встреч с украинской стороной подтвердил намерение ЕС работать на основе меморандума о взаимопонимании и усилить это выгодное для всех партнерство.

Отвечая на дополнительный вопрос, представитель ЕК пояснил, что цель ЕС в том, чтобы создать синергию между сторонами в области добычи ископаемых и обеспечить выгоду одновременно для партнеров на местах и для самого Евросоюза. "Именно в этом цель меморандума о взаимопонимании", - сказал Ренье.

Представители ЕК на брифинге подтвердили, что знают из прессы об обсуждаемом Киевом с Вашингтоном соглашении о редкоземельных металлах, однако не смогли внятно ответить, был ли Евросоюз официально проинформирован об этом Соединенными Штатами.

При этом они заверили, что "США остаются партнером и союзником" ЕС, и отметили, что в Брюсселе неоднократно указывали на "сближающие их связи".

Ранее во вторник издание Politico сообщило, что в Киеве Сежурне предложил Украине взаимовыгодное соглашение о добыче редкоземельных металлов.

В понедельник президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Киев и Вашингтон подпишут соглашение о редкоземельных металлах в скором времени.