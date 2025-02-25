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США по-прежнему ожидают, что Украина подпишет соглашение по редкоземельным металлам

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне уверены, что Киев подпишет предложенное США соглашение по редкоземельным металлам, заявила во вторник представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Эту сделку подписать необходимо. Президент Трамп ожидает, что президент Зеленский подпишет соглашение", - заявила она в ходе брифинга.

Левитт отметила, что новой информации по вопросу сделки за последние 24 часа у Вашингтона не было.

Со своей стороны, газета Financial Times со ссылкой на украинские официальные лица сообщает, что, по ее данным, Киев согласовал с Вашингтоном условия соглашения по редкоземельным металлам.

"Украинские официальные лица заявили, что Киев готов подписать соглашение по совместно добываемым природным ресурсам, в том числе нефти и газу, после того, как США отказались от требований о праве на $500 млрд потенциального дохода от разработки ресурсов", - пишет газета.

В статье утверждается, что текст соглашения одобрили несколько украинских министерств. Однако в парламенте документ еще не рассматривали.

Издание подчеркивает, что в версии соглашения от 24 февраля нет положений о том, что США обязываются оказывать содействие Украине в сфере безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп выражал надежду на то, что Украина подпишет соглашение "очень скоро".

Дональд Трамп США Украина Кэролайн Левитт Белый дом
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