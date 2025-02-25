Корабль Blue Origin с туристами совершил посадку после суборбитального полета

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Американский многоразовый корабль New Shepard приземлился на западе Техаса после десятого по счету суборбитального коммерческого полета с шестью космическими туристами, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

Спускаемый аппарат с использованием парашютной системы совершил мягкую посадку в районе стартовой площадки.

Корабль запустили со стартовой площадки Corn Ranch у города Ван-Хорн на западе Техаса в 10:50 по времени Восточного побережья США (в 18:50 по Москве). Полет продолжился около 10 минут.

В состав экипажа входили предприниматели Лейн Бесс (для него это уже второй полет на New Shepard), Элейн Чиа Хайд, Тушар Шах, Ричард Скотт и испанский телеведущий и путешественник Хесус Каллеха. Имя еще одного члена туристической команды не раскрывается.

Многоразовая ракета New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатой 18-метровой ракеты-носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделился спускаемый аппарат, который продолжил по инерции набирать высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана.

Линия Кармана - высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия находится на высоте 100 км. В связи с этим пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полета.

В общей сложности капсула с космическими туристами пробыла на высшей точке полета около трех минут.

Затем после снижения капсула совершила с использованием парашютной системы мягкую посадку. Тем временем ракета-носитель NS-5 осуществила самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя в районе стартовой площадки.

Глава Blue Origin миллиардер Джефф Безос, который является также основателем компании Amazon, одним из первых слетал на корабле New Shepard 20 июля 2021 года. Система, разработка которой была начата в 2006 году, названа в честь Алана Шепарда - первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет 5 мая 1961 года.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard в настоящее время оценивается в $500 тысяч.

Ранее в рамках программы New Shepard осуществлено уже девять успешных суборбитальных миссий с экипажем, 47 туристов побывало на границе между атмосферой Земли и космосом. Трое из них совершили полет дважды.