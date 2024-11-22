Корабль New Shepard стартовал в суборбитальный полет с шестью туристами на борту

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Многоразовый американский корабль New Shepard (NS-5) в пятницу стартовал в суборбитальный полет с коммерческим экипажем в составе шести космических туристов из США и Канады, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

Запуск был осуществлен в 10:31 по времени Восточного побережья США (в 18:31 по Москве) со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас.

В состав экипажа входят Эмили Каландрелли, инженер Массачусетского технологического института, Шэрон Хагл, основательница некоммерческой организации SpaceKids Global, призванной вдохновлять детей на карьеру в космической отрасли, и ее муж Марк, президент корпорации по развитию жилищной и коммерческой недвижимости Tricor International, которые уже слетали в космос в рамках миссии NS-20 31 марта 2022 года, став первой супружеской парой, стартовавшей на коммерческом космическом корабле.

В полет отправились также Остин Литтерал, специалист по управлению рисками в сфере финансовых услуг, Джеймс Рассел, предприниматель, основатель фонда Victoria Russell Foundation, который занимается поддержкой образования детей и помощью семьям спасателей, и Генри Вулфонд, генеральный директор канадской компании Bayshore Capital из Торонто.

Многоразовая ракета New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатой 18-метровой ракеты-носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

Полет продлится около 11 минут. После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделится спускаемый аппарат, который продолжит по инерции набирать высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана.

Линия Кармана – высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия находится на высоте 100 км. В связи с этим пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полета.

В общей сложности капсула с космическими туристами пробудет на высшей точке полета около трех минут.

Затем после снижения капсула совершит с использованием парашютной системы мягкую посадку. Тем временем ракета-носитель NS5 должна осуществить самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя в районе стартовой площадки.

За время существования программы New Shepard было осуществлено восемь успешных суборбитальных миссий с экипажем. Всего 43 туриста побывали на границе между атмосферой Земли и космосом и вернулись обратно на Землю.

Глава Blue Origin миллиардер Джефф Безос, который является также основателем компании Amazon, сам лично одним из первых слетал на корабле New Shepard 20 июля 2021 года. Система, разработка которой была начата в 2006 году, названа в честь Алана Шепарда - первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полёт 5 мая 1961 года.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard в настоящее время оценивается в $500 тыс.