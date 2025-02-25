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Госпитализированный папа римский остается в критическом состоянии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Состояние папы римского Франциска по состоянию на вечер вторника остается критическим, но стабильным, сообщает во вторник Vatican News.

"Состояние понтифика все еще критическое, но стабильное", - говорится в сообщении пресс-службы Ватикана, выдержки из которого приводит Vatican News.

В Ватикане также отметили, что новых респираторных приступов у понтифика не наблюдалось. Гемодинамические показатели остаются стабильными.

Папе римскому во вторник сделали плановую компьютерную томографию.

В воскресенье у папы римского выявили почечную недостаточность, он находился в критическом состоянии.

В субботу утром, по данным пресс-службы Ватикана, понтифик испытал "затяжной астматический респираторный приступ". Анализ крови Франциска выявил проблемы, связанные с анемией. Ему сделали переливание крови.

В январе понтифик заболел бронхитом. Его госпитализировали 14 февраля в клинику "Агостино Джемелли" в Риме, так как болезнь приобрела хроническую форму. После рентгена и лабораторных исследований у него также выявили двустороннюю пневмонию.

Папе римскому Франциску 88 лет.

Рим Ватикан Франциск
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