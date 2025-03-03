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Папа Франциск провел в больнице спокойную ночь

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск провел в больнице Gemelli спокойную ночь, он хорошо спал, сообщает Vatican News со ссылкой на Зал печати Святого престола.

Вечером 2 марта в Ватикане сообщили, что состояние понтифика остается стабильным, неинвазивная вентиляция легких ему больше не требуется, но он получает высокопоточную оксигенотерапию. Температура у него нормальная.

28 февраля вечером врачи Франциска прибегли к неинвазивной вентиляции легких, поскольку пациент испытал однократный эпизод бронхоспазма.

Франциск заболел бронхитов в январе, с 14 февраля он лечится в римской клинике Gemelli. После рентгена и лабораторных исследований у него также выявили двустороннюю пневмонию.

Папе римскому Франциску 88 лет.

Папа Франциск Франциск Ватикан Gemelli
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