Польша не планирует отправлять своих военных на Украину

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Польша не поддерживает идею отправки своих военнослужащих на Украину, заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в интервью изданию Politico.

"Польша с самого начала ясно заявила, что не рассматривает вариант отправки войск на Украину", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Издание напоминает, что эта идея была впервые выдвинута президентом Франции Эммануэлем Макроном в прошлом году, а деятели в администрации президента США Дональда Трампа теперь продвигают концепцию отправки европейских войск на Украину в качестве миротворцев в случае мирного соглашения с Россией.

Комментируя ожидания Киева о приглашении присоединиться к НАТО, глава Минобороны Польши сказал, что "сомневается", что такое будет озвучено, по крайней мере, на ближайшем саммите альянса.

"Приглашение (в НАТО - ИФ) должно быть единогласным. В настоящее время некоторые члены испытывают глубокие сомнения относительно принятия страны, ведущей войну", - пояснил Косиняк-Камыш.

"Польша поддерживает близость Украины к нам, ее интеграцию с Европой", - добавил он, не раскрывая позицию Варшавы по поводу приглашения Киева в НАТО, но подчеркнув, что "интеграция самой Польши с Западом заняла более десятилетия".