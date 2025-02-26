Поиск

Рубио намерен проверить, действительно ли РФ хочет завершить конфликт на Украине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американская сторона в ходе дальнейших контактов с представителями России сможет понять, насколько искренне Москва желает завершить конфликт на Украине, считает госсекретарь США Марко Рубио.

"Я не знаю ответа, я думаю, мы проверим это", - сказал он в эфире программы Fox&Friends, отвечая на вопрос о том, искренне ли Россия настроена на завершение военных действий.

"Мы спросили, хотите вы завершить войну или продолжить. Если вы хотите завершить, то мы будем говорить о том, что нужно для этого сделать с их точки зрения (российской стороны - ИФ). Если вы хотите продолжить, просто скажите нам сразу об этом", - добавил он.

По его словам, после этого российская сторона согласилась на дальнейшие контакты и, в частности, направить команды дипломатов, чтобы "обговорить то, что нужно, чтобы завершить войну".

"Если то, на чем они будут настаивать, будет нереалистичным, то мы будем знать, что они на самом деле не настроены (завершить конфликт - ИФ)", - подчеркнул Рубио.

Марко Рубио США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рождаемость в Южной Корее в 2024 году выросла впервые за девять лет

Рождаемость в Южной Корее в 2024 году выросла впервые за девять лет

Рубио заявил, что США еще не согласовали с Украиной сделку по редкоземельным металлам

Рубио заявил, что США еще не согласовали с Украиной сделку по редкоземельным металлам

Финский ОПК получит заказы для Украины на 660 миллионов евро

Эмир Катара планирует посетить Россию 17 апреля

Обострение палестино-израильского конфликта

WSJ сообщила о подготовке ХАМАС к возобновлению боевых действий в Газе

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Японии

Капитализация Tesla упала ниже $1 трлн

Капитализация Tesla упала ниже $1 трлн

Что случилось этой ночью: среда, 26 февраля

Акции Европы преимущественно выросли во вторник

Акции Европы преимущественно выросли во вторник
Хроники событий
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне47 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2186 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });