Рубио намерен проверить, действительно ли РФ хочет завершить конфликт на Украине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американская сторона в ходе дальнейших контактов с представителями России сможет понять, насколько искренне Москва желает завершить конфликт на Украине, считает госсекретарь США Марко Рубио.

"Я не знаю ответа, я думаю, мы проверим это", - сказал он в эфире программы Fox&Friends, отвечая на вопрос о том, искренне ли Россия настроена на завершение военных действий.

"Мы спросили, хотите вы завершить войну или продолжить. Если вы хотите завершить, то мы будем говорить о том, что нужно для этого сделать с их точки зрения (российской стороны - ИФ). Если вы хотите продолжить, просто скажите нам сразу об этом", - добавил он.

По его словам, после этого российская сторона согласилась на дальнейшие контакты и, в частности, направить команды дипломатов, чтобы "обговорить то, что нужно, чтобы завершить войну".

"Если то, на чем они будут настаивать, будет нереалистичным, то мы будем знать, что они на самом деле не настроены (завершить конфликт - ИФ)", - подчеркнул Рубио.