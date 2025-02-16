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Госсекретарь США заявил, что участие Киева и Европы в переговорах по Украине потребуется позднее

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - США будут готовы подключить Киев и европейских партнеров к процессу украинского урегулирования на более поздних этапах, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио.

"Если нам удастся наладить реальный переговорный процесс, то в итоге мы дойдем до момента, когда нужно будет задействовать в нем Украину, потому что именно она подверглась вторжению. Европейцы также должны будут участвовать, поскольку они вводили санкции против России и содействовали усилиям (по поддержке Украины - ИФ)", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

По его словам, "мы еще не достигли этого этапа". "Надеюсь, мы его достигнем, так как все мы хотим завершения этого конфликта", - сказал Рубио.

Марко Рубио США
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