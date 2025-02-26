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Рубио заявил, что Трамп не допустит зависимости США от Китая

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в среду заявил, что президент страны Дональд Трамп изменит подход в отношении Китая и не допустит зависимости от него.

"Мы не должны оказаться в мире, где Китай станет настолько мощным, что мы будем зависеть от него. К сожалению, мы движемся именно к такой зависимости", - сказал Рубио в эфире телеканала Fox News.

"Но это изменится при президенте Трампе", - подчеркнул госсекретарь США.

При этом, по его словам, "вне зависимости от того, что мы будем делать, Китай будет богатой и мощной страной. Это та реальность, в которой мы должны работать".

Рубио подчеркнул, что США рассматривают Китай как самого серьезного своего соперника на мировой арене.

Дональд Трамп Марко Рубио США Китай
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