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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Введение туристического сбора в Таиланде отложат до сентября

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Власти Таиланда в пятый раз откладывают введение туристического сбора с иностранцев, въезжающих в страну, сроки перенесены с июня как минимум до сентября 2023 года, сообщает в среду газета Pattaya Mail.

"Сбор в размере 300 бат ($9) с иностранцев, прибывающих в Таиланд по воздуху, суше или морю, перенесен как минимум на сентябрь. Это пятая задержка введения туристического сбора с момента первого обсуждения этой идеи в 2018 году", - пишет издание.

По словам министра туризма Таиланда Пипата Ратчакитпракана, задержка связана с проблемами реализации, поскольку при взимании сбора нужно отсеивать подданных королевства и некоторых экспатов. Также не решена проблема сбора денег на сухопутных границах и во время путешествий по воде, в частности, на круизных лайнерах.

Министр отметил, что большая часть налога пойдет на развитие туристической инфраструктуры, а 10-17% - на частичное покрытие медицинских расходов туристов во время отдыха в Таиланде. Предполагается, что деньги можно будет потратить на кремацию или компенсацию в случае ДТП с многочисленными жертвами.

Таиланд
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