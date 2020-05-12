В Таиланде задумались о введении въездного COVID-налога для туристов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Всех прибывающих в Таиланд иностранных туристов могут обложить сбором до 300 бат после окончания пандемии, сообщает во вторник Bangkok Post.

"После возобновления международных рейсов в Таиланде может быть введен въездной налог в размере до 300 бат (685 рублей - ИФ) для всех прибывающих в страну иностранных туристов. Налог будет включен в стоимость авиабилетов и будет частью страховки путешественников на случай пандемии", - пишет газета.

На данный момент не определено, как налог будут взимать с туристов, прибывающих наземным или морским транспортом.

"Вопрос о введении подобного сбора был инициирован министерством туризма и спорта страны в прошлом году, однако был отложен из-за пандемии. Сбор планируется направить в туристический фонд, который поддерживает благосостояние отрасли и обеспечивает безопасность туристов", - отмечает издание.

На данный момент размер налога еще не утвержден окончательно, и может быть снижен до 100-200 бат (230-457 рублей). В случае, если сбор будет утвержден, об этом объявят до четвертого квартала текущего года, чтобы путешественники могли подготовиться заранее.

"После начала пандемии в Таиланде снизили прогноз по иностранному турпотоку в 2020 году до 16 млн прибытий. Однако, и эта цель может оказаться недостижимой. Раньше октября-декабря в стране не ждут восстановления международного туризма", - заключает Bangkok Post.

По данным министерства туризма Таиланда, в 2019 году страну посетили 39 млн иностранных туристов, из них 1,47 млн - россияне.