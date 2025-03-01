Сийярто потребовал от Еврокомиссии разъяснений после украинской атаки на "Турецкий поток"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в субботу заявил, что атака на объект газопровода "Турецкий поток" ставит под сомнение гарантии в сфере энергетической безопасности, которые Еврокомиссия дала Будапешту.

"Мы призываем Еврокомиссию незамедлительно прояснить, придерживается ли она гарантий, которые она дала", - написал Сийярто в соцсети после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Венгерский министр также отметил, что в Будапеште считают подобные атаки "посягательством на свой суверенитет", так как они напрямую связаны с энергетической безопасностью страны.

В конце января Сийярто сообщил, что Венгрия получила запрошенные гарантии по энергетической безопасности от Еврокомиссии, которая взяла на себя обязательства по защите поставок природного газа и нефтепроводов, ведущих в государства-члены ЕС.

Ранее в субботу в российском МИД заявили, что Лавров в ходе телефонного разговора предоставил Сийярто разъяснения в связи с попыткой украинской атаки на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток".

Как сообщалось, в ночь с 27 на 28 февраля Украина предприняла попытку атаковать компрессорную станцию "Русская" на газопроводе "Турецкий поток" с использованием трех беспилотных летательных аппаратов. Все они были ликвидированы средствами ПВО Вооруженных Сил РФ.