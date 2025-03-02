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В Таджикистане началось голосование на парламентских выборах

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Таджикистане в 6:00 по местному времени (4:00 по Москве) началось голосование на выборах депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (нижняя палата парламента).

Голосование продлится до 20:00 часов по местному времени.

По данным Центральной комиссии по выборам и референдумам, в республике для парламентских выборов организован 41 одномандатный избирательный округ. За рубежом были созданы 36 избирательных участков при посольствах, консульствах и представительствах Таджикистана в 28 странах мира.

В Маджлиси намояндагон заседают 63 депутата, 41 избирается по одномандатным избирательным округам, 22 - по единому общереспубликанскому округу по спискам политических партий.

На выборах зарегистрированы кандидаты от шести политических партий. Народная Демократическая партия выдвинула 28 кандидатов, Аграрная партия и Партия экономических реформ - по 13 кандидатов, Социалистическая партия Таджикистана - шесть кандидатов, Коммунистическая партия - 5 кандидатов, Демократическая партия - трех кандидатов. Таким образом, на 22 мандата по единому общереспубликанскому округу претендуют 68 кандидатов. По одномандатным округам зарегистрированы 152 кандидата.

Выборы будут признаны состоявшимися, если на избирательные участки придут более 50 % избирателей. За выборами наблюдают более 229 наблюдателей из различных международных организаций. Кроме того, голосование освещают более 205 представителей местных и зарубежных СМИ.

Предварительные результаты выборов будут оглашены в течение 24 часов после завершения голосования, заключительные итоги - не позднее двух недель.

Демократическая партия Таджикистан
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