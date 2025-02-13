Главы МИД Таджикистана и РФ обсудили взаимодействие в сфере миграции

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым перспективы двусторонних отношений, сообщает таджикское внешнеполитическое ведомство.

По его данным, Мухриддин находился в России с официальным визитом 12-13 февраля по приглашению Лаврова.

Согласно сообщению, в узком и расширенном форматах обсуждены состояние и перспективы развития таджикско-российских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в обеспечении безопасности.

Кроме того, "подробно была рассмотрена тематика миграционного взаимодействия с особым акцентом на необходимость соблюдения прав и свобод пребывающих на территории России граждан Таджикистана", говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, стороны акцентировали усилия по полной реализации договоренностей, достигнутых 24 декабря 2024 года в Ленинградской области.