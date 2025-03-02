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В Таджикистане 2 марта пройдут выборы депутатов нижней палаты парламента

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Выборы депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (Палаты представителей Высшего собрания) Таджикистана пройдут в воскресенье, кандидатов по единому республиканскому округу и одномандатным избирательным округам выдвинули шесть из семи зарегистрированных политических партий.

Больше всего претендентов зарегистрированы от правящей Народной Демократической партии Таджикистана (НДПТ) - 28 кандидатов. Председателем НДПТ является президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

По 13 кандидатов зарегистрированы от Аграрной партии и Партии Экономических Реформ. От Социалистической партии в выборах примут участие шесть кандидатов, от Коммунистической - пять, Демократическая партия выдвинула троих претендентов.

Среди зарегистрированных партий только Социал-демократическая не проводила предвыборный съезд и не выдвигала кандидатов. Социал-демократы участвовали во всех предыдущих парламентских выборах, но ни разу не попали в Маджлиси намояндагон.

Маджлиси Оли (Высшее собрание) - парламент Таджикистана, высший представительный и законодательный орган республики, состоящий из двух палат - Маджлиси милли (Национальный совет, верхняя палата) и Маджлиси намояндагон (Палата представителей, нижняя палата).

Маджлиси намояндагон избирается общим, равным, непосредственным и тайным голосованием. Из 63 депутатов Палаты представителей 41 избирается по прямым избирательным округам, 22 - по партийным спискам. Полномочия депутатов ограничены пятью годами.

Предыдущие выборы в Маджлиси намояндагон состоялись 1 марта 2020 года. Тогда 46 мандатов получила Народно-демократическая партия, Аграрная партия заняла семь мест, Партия экономических реформ - пять, Коммунистическая партия - два, по одному депутату было от Демократической и Социалистической партий. Один мандат получил независимый кандидат.

За выборами наблюдают представители Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) и Миссии международных наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Таджикистан Эмомали Рахмон Палата представителей Демократическая партия ШОС
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