По итогам второго тура выборов Гунба избран президентом Абхазии

Бадра Гунба Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - На повторных выборах президента Абхазии победу одержал вице-президент Бадра Гунба, сообщил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии республики Дмитрий Маршан.

"По результатам предварительного подсчета голосов кандидат в президенты Бадра Гунба набрал 54,73% голосов, его оппонент Адгур Ардзинба - 41,54%", - сказал он.

Маршан уточнил, что за Гунбу проголосовали 54 954 человек, за Ардзинбу 41 708 избирателя.

"Таким образом Бадра Гунба получил наибольшее количество голосов на повторных выборах и избран президентом Абхазии, - заявил он.

По его словам, в списки для голосования было внесено 143 651 человек, явка на повторных выборах составила 70%. Всего проголосовали 100 412 избирателей. Против всех кандидатов проголосовали 2 065 человек. Маршан сообщил, что 1 687 бюллетеней признаны недействительными.

Глава ЦИК также отметил, что количество избирателей, проголосовавших 1 марта, превысило число принявших участие в первом туре выборов почти на 1 000 человек.

15 февраля в первом туре проголосовало всего 98 790 избирателей. Гунба тогда набрал 46,38%, а Ардзинба - 36,92% голосов избирателей.

Окончательные результаты выборов Центральная избирательная комиссия объявит в течение трех дней после голосования, как это предусмотрено законом о выборах президента республики.