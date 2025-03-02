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Путин поздравил Гунбу с избранием президентом Абхазии

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии.

"Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Президентом Республики Абхазия", - говорится в телеграмме главы российского государства на сайте Кремля.

"Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами Вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны", - говорится в телеграмме.

"Рассчитываю, что дружественные, союзнические российско-абхазские отношения будут и далее укрепляться на благо наших братских народов. Желаю Вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия", - отмечается в послании.

Ранее в воскресенье в ЦИК Абхазии сообщили, что на повторных выборах президента республики победу одержал вице-президент Бадра Гунба.

Абхазия Бадра Гунба Владимир Путин
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