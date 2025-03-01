На выборах президента Абхазии в Москве, предварительно, побеждает Гунба

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Москве победу во втором туре выборов президента Абхазии, по предварительным данным, одержал Бадра Гунба, сообщил председатель участковой комиссии Беслан Кобахия.

По словам Кобахии, всего в голосовании в российской столице приняли участие 3 тыс. 124 гражданина Абхазии. Он уточнил, что Гунбу поддержали 1 тыс. 728 избирателей, Адгур Ардзинба набрал 1 тыс. 396 голосов, против всех проголосовали 70 человек, недействительными признано 12 бюллетеней.

Ранее председатель Центризбиркома Абхазии Дмитрий Маршан сообщил, что явка избирателей во втором туре президентских выборов составила более 70%, всего проголосовали порядка 100 тыс. человек.

На высший пост в республике претендуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре выборов - вице-президент Бадра Гунба и экс-министр экономики, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба.

Предварительные итоги выборов абхазский ЦИК объявит в воскресенье.