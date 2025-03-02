Гунба заявил о победе во втором туре выборов президента Абхазии

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба объявил о своей победе во втором туре президентских выборах, сославшись на предварительные итоги голосования, имеющиеся в распоряжении его избирательного штаба.

"Вам всем известны предварительные результаты, мы в данном случае опираемся на предварительные итоги голосования, имеющиеся в нашем избирательном штабе. Этот результат достигнут благодаря доверию, которое оказали нам граждане нашей страны, нашей команде, а самое главное - это результат голосования нашего народа. Это должно стать победой народа Абхазии ради будущего нашей страны", - сказал он, выступая перед сторонниками.

По данным Гунбы, он набирает на прошедших накануне выборах более 50% голосов.

Его оппонент, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, пока не делал никаких заявлений относительно результатов выборов.

Предварительные итоги голосования во втором туре выборов президента Абхазии ЦИК республики объявит в воскресенье в 12:00 (11:00 по Москве).

Ранее сообщалось, что Гунба победил на выборах в Москве. По словам председателя участковой избирательной комиссии Беслана Кобахии, из 3 тыс. 124 принявших участие в голосовании граждан Абхазии, Гунбу поддержали 1 тыс. 728 человек, Адгур Ардзинба набрал 1 тыс. 396 голосов, против всех проголосовали 70 избирателей, недействительными признаны 12 бюллетеней.