Молдавия обсуждает с США продолжение финансирования по линии USAID ряда проектов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев ведет дискуссии с США о продолжении финансирования некоторых проектов USAID в республике.

"Мы ведем дискуссии с США о продолжении финансирования посредством некоторых проектов USAID, приостановленных ранее указом президента Дональда Трампа", - сказала она в понедельник на совместной пресс-конференции с председателем Европейского Совета Антониу Кошта, который находится в Молдавии с первым официальным визитом.

"Продолжаем обсуждать эти проекты с США, чтобы понять, можно ли сохранить финансирование. Если нет, мы будем говорить с другими партнерами, чтобы продолжить проекты - чрезвычайно важные для граждан Молдавии, в том числе с точки зрения снижения цен на электроэнергию. В той или иной форме эти проекты будут продолжены", - заверила президент.

После прекращения финансирования со стороны USAID в Молдавии была приостановлена реализация ряда проектов в области энергетики, инфраструктуры и регионального развития.