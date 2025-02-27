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Администрация Трампа сокращает 90% контрактов USAID на $60 млрд

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа отменяет более 90% контрактов Агентства США по международному развитию (USAID) на сумму $60 млрд, глава Госдепартамента США Марко Рубио намерен прекратить более 10 тыс. распределяемых ведомством и USAID выплат, сообщают американские СМИ.

"Администрация Трампа заявляет, что отменяет более 90% контрактов Агентства США по международному развитию на оказание иностранной помощи и общую помощь США по всему миру на сумму $60 млрд", - цитирует Associated Press заявление Белого дома.

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В нем отмечается, что чиновники "устраняют значительные потери, вызванные десятилетиями институционального спада".

Тем временем телеканал ABC News сообщает, что Рубио завершил обзор контрактов на оказание иностранной помощи и грантов, которые распределяют Госдепартамент США и USAID, и заявил, что намерен прекратить почти 10 тыс. выплат в ближайшие дни.

В заявлении госсекретаря отмечается, что почти 5,8 тыс. премий USAID и примерно 4,1 тыс. премий, распределенных через Госдеп США, аннулируют. При этом порядка 500 премий агентства и примерно 2,7 тыс. премий внешнеполитического ведомства будут сохранены.

Тем временем Верховный суд США вечером в среду временно заблокировал приказ окружного суда, требующий от администрации Трампа выделить федеральному правительству более $2 млрд замороженной иностранной помощи до полуночи среды. Главный судья Джон Робертс попросил, чтобы все ответы на заявление были поданы до полудня пятницы.

Трамп 20 января распорядился провести 90-дневный обзор каждой программы иностранной помощи с целью определить, какие из них заслуживают продолжения.

Замораживание финансирования остановило тысячи программ, финансируемых США за рубежом, а департамент эффективности правительства (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, уволил большинство сотрудников USAID путем принудительных отпусков и увольнений.

Госдеп США Верховный суд Марко Рубио Трамп
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