Поиск

Мерц ждет коалиционного соглашения с социал-демократами в ближайшие дни

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Лидер победившего на недавних парламентских выборах альянса Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил в понедельник на пресс-конференции, что "конструктивные переговоры" с Социал-демократической партией (СДПГ) по созданию коалиции продолжаются.

"Я понимаю, что СДПГ в первую очередь хотят договориться с "Зелёными", но они также обязательно должны продолжать переговоры с ХДС/ХСС по вопросам внутренней безопасности и инфраструктурных проектов, чтобы достигнуть консенсуса", - заявил Мерц.

Мерц надеется, что соглашение о новых методах финансирования будет достигнуто с СДПГ до саммита ЕС в четверг. При этом лидер ХДС/ХСС, ранее обещавший провести реформу "долгового тормоза" (в Германии так называют предел государственного дефицита на уровне 0,35% от ВВП - ИФ), не упомянул об этих планах.

Из тем, которые он хотел бы обсудить с СДПГ, Мерц также выделил возвращение к обязательной воинской службе.

Ранее Фридрих Мерц заявлял, что новое правительство должно быть сформировано к Пасхе.

Православные и католики отметят Пасху в 2025 году в один день - 20 апреля.

Фридрих Мерц Германия ХДС/ХСС ХДС ХСС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Главе МИД Японии запрещен въезд в Россию

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Французские ультраправые раскритиковали идею Макрона об общеевропейских ядерных силах

В немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу

В немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу

Xiaomi представила премиум-смартфон за 1,5 тыс. евро

Xiaomi представила премиум-смартфон за 1,5 тыс. евро

Кремль назвал недостоверной информацию Bild о переговорах по перезапуску "Северных потоков"

Несколько помощников Трампа требуют отставки Зеленского в рамках сделки по урегулированию

CNN сообщает о подготовке администрации США к новым контактам с Россией

Трамп обсудит со своей командой возможность прекращения военной помощи Украине

Обострение палестино-израильского конфликта

Египет работает над возобновлением поставок гумпомощи в сектор Газа

Египет работает над возобновлением поставок гумпомощи в сектор Газа
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5940 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });