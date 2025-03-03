Мерц ждет коалиционного соглашения с социал-демократами в ближайшие дни

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Лидер победившего на недавних парламентских выборах альянса Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил в понедельник на пресс-конференции, что "конструктивные переговоры" с Социал-демократической партией (СДПГ) по созданию коалиции продолжаются.

"Я понимаю, что СДПГ в первую очередь хотят договориться с "Зелёными", но они также обязательно должны продолжать переговоры с ХДС/ХСС по вопросам внутренней безопасности и инфраструктурных проектов, чтобы достигнуть консенсуса", - заявил Мерц.

Мерц надеется, что соглашение о новых методах финансирования будет достигнуто с СДПГ до саммита ЕС в четверг. При этом лидер ХДС/ХСС, ранее обещавший провести реформу "долгового тормоза" (в Германии так называют предел государственного дефицита на уровне 0,35% от ВВП - ИФ), не упомянул об этих планах.

Из тем, которые он хотел бы обсудить с СДПГ, Мерц также выделил возвращение к обязательной воинской службе.

Ранее Фридрих Мерц заявлял, что новое правительство должно быть сформировано к Пасхе.

Православные и католики отметят Пасху в 2025 году в один день - 20 апреля.