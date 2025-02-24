Мерц планирует сформировать новое правительство к 20 апреля

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Лидер альянса ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, согласно предварительным результатам выборов в Германии, станет новым канцлером, намерен сформировать новое правительство к Пасхе.

"У нас осталось почти восемь недель до Пасхи, и я думаю, что этого времени должно быть достаточно для формирования правительства в Германии", - заявил Мерц в ходе своего выступления.

Он отметил, что его абсолютным приоритетом является "создание единства в Европе".

По его словам, "вмешательство Вашингтона было не менее драматичным, радикальным и, в конечном счете, возмутительным, чем вмешательство Москвы".

"Таким образом, мы находимся под таким мощным давлением с двух сторон, что моим абсолютным приоритетом сейчас является создание единства в Европе", - заключил Мерц.

Согласно данным избиркома по итогам подсчета бюллетеней в 267 из 299 избирательных округов, ХДС/ХСС лидирует на выборах в ФРГ с 28,5% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,9%. На третьем месте находится СДПГ (16,4%).