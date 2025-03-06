Доходность 10-летних госбумаг ФРГ выросла максимально с 1990 года

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Доходность германских гособлигаций в среду подскочила максимально с 1990 года после объявления планов наращивания бюджетных расходов.

Лидер победившего на выборах блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц ранее сообщил, что основные центристские партии страны договорились о создании инфраструктурного фонда объемом 500 млрд евро для инвестиций в транспорт, энергосистемы и жилье. Он также заявил, что Германия внесет поправки в конституцию, чтобы освободить расходы на оборону и безопасность от бюджетных ограничений.

Доходность 10-летних германских бондов выросла на торгах среды на 30 базисных пунктов, до 2,791% годовых.

Экономисты Deutsche Bank отмечают, что такое решение "является одним из наиболее важных исторических сдвигов парадигмы в истории послевоенной Германии". "Скорость происходящего и масштабы бюджетной экспансии напоминают воссоединение Германии", - пишут эксперты, мнение которых приводит Financial Times.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что бюджетные стимулы, в случае их быстрого одобрения и осуществления, могут увеличить темпы роста ВВП Германии в следующем году до 2% с ожидавшихся ранее 0,8%.

"Существенного ускорения темпов роста можно ожидать уже во втором полугодии текущего года", - отмечает директор по исследованиям Института макроэкономической политики в Дюссельдорфе Себастьян Дулльен. По мнению эксперта, "нормальные темпы роста ВВП в 2% в год вновь станут возможными".

В 2024 году ВВП Германии снизился второй год подряд - на 0,2%.